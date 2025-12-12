Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho.
A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho. Foto: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Política

Ministra do Trabalho convoca UGT para reunião na próxima terça-feira

Encontro tem como ponto único a discussão sobre a reforma laboral, que ontem levou milhares à rua em dia de Greve Geral
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A ministra do Trabalho convocou esta sexta-feira, 12 de dezembro, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, adiantou a tutela à agência Lusa.

"Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou hoje, um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h00, para prosseguir as negociações”, revela a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, citada na nota do ministério enviada à Lusa.

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho.
UGT está pronta para voltar à negociação, mas dispensa “provocação” dos 1600 euros
UGT
lei laboral
Alteração da lei laboral
legislação laboral
pacote laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt