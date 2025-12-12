Ministra do Trabalho convoca UGT para reunião na próxima terça-feira

A ministra do Trabalho convocou esta sexta-feira, 12 de dezembro, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, adiantou a tutela à agência Lusa."Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou hoje, um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h00, para prosseguir as negociações”, revela a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, citada na nota do ministério enviada à Lusa..UGT está pronta para voltar à negociação, mas dispensa “provocação” dos 1600 euros