Miguel Prata Roque já foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e é atualmente comentador televisivo.Foto: Gerardo Santos
Política

Miguel Prata Roque: "Não há grande divergência no PS sobre o rumo do país, mas são precisas novas medidas”

Jurista e ex-secretário de Estado antecipa que não deverão existir adversários a José Luís Carneiro em março. "Só em caso de luta de galos". Pede, porém, reflexão sobre quebra no eleitorado jovem.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
José Luís Carneiro
Partido Socialista
edição impressa
Exclusivo DN
Miguel Prata Roque
Comissão Nacional PS
liderança PS

