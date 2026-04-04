Miguel Costa Matos no Congresso do PS de 2026.
Miguel Costa Matos no Congresso do PS de 2026.Leonardo Negrão
Política

Miguel Costa Matos rejeita estar associado a um candidato "do passado ou do futuro" à liderança do PS

Deputado e antigo líder da Juventude Socialista agitou o Congresso com uma das moções mais críticas, mas recusa ser porta-voz de Duarte Cordeiro ou de outro flanco. Pede arrojo a José Luís Carneiro.
Frederico Bártolo
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