Votaram 22.272 militantes do PSD nas eleições internas do partido.
Votaram 22.272 militantes do PSD nas eleições internas do partido.Gerardo Santos
Política

Metade do PSD está acima do rio Douro e 43 concelhias ficaram sem órgãos eleitos

Eleições internas sociais-democratas agravam receios de concentração no Norte e de erosão em parte do Alentejo e do Interior. Disputa pela distrital de Braga acentuou desnível geográfico, mas não explica tudo. Em sete concelhos liderados pelo PSD nem sequer houve listas
Publicado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Universidade de Verão do PSD
Carlos Eduardo Reis
Partido Social Democrata
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt