Marta Temido foi ministra de António Costa até 2022
Marta Temido foi ministra de António Costa até 2022FOTO: Rita França/Global Imagens
Política

Marta Temido: “Não reconheço ao primeiro-ministro conhecimento setorial para falar de caos na Saúde deixado pelo PS”

Antiga ministra do PS lamenta que Luís Montenegro use o “caos” na herança na Saúde. Critica instabilidade nas demissões na Direção Executiva do SNS e elogia enfermeiros especialistas na obstetrícia.
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