Marques Mendes faz pausa na campanha para apoiar Miguel Oliveira na Moto GP

O candidato presidencial Luís Marques Mendes fez este domingo, dia 9 de novembro, uma pausa na pré-campanha para “agradecer ao Miguel”, no autódromo do Algarve, o prestígio que tem dado a Portugal, enquanto piloto de motociclismo, disse à Lusa o próprio.“O Miguel [Oliveira] puxou muito pelo nome do país e prestigiou Portugal, por isso devemos-lhe esse sentimento de gratidão, numa área do desporto onde não temos uma grande tradição”, disse Marques Mendes ao chegar ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. .Montanha russa de emoções para Miguel Oliveira no adeus ao MotoGP em casa.Em declarações à agência Lusa, o candidato à Presidência da República confidenciou que tinha o dia de hoje livre de compromissos da campanha eleitoral, “até porque já tinha combinado com o Miguel que iria estar presente” na sua despedida do MotoGP.“Não pude estar presente no sábado, como gostaria, mas hoje vim aqui dar-lhe um abraço, porque tenho muita admiração por ele, somos amigos e é meu mandatário para a juventude e desporto”, realçou.Marques Mendes disse que vê “com normalidade” a passagem do piloto português de 30 anos para a categoria de motociclismo Superbike, depois de sete anos no Mundial de MotoGP, classificando-a como “uma mudança como tudo na vida”.“Ele esteve uns anos nesta categoria do motociclismo, com algumas vitórias e prestigiou o nome de Portugal e puxou pela autoestima dos portugueses”, sublinhou.O candidato presidencial acredita que Miguel Oliveira “ainda vai dar muitas alegrias aos portugueses no novo desafio que vai ter”, até porque, destaca, “é uma pessoa muito simpática e um grande atleta”.Miguel Oliveira (Yamaha) parte este domingo do 19.º lugar da grelha de partida do GP de Portugal de MotoGP, com início agendado para as 13:00, no Autódromo Internacional do Algarve.