Marques Mendes diz que direção executiva do SNS está “desaparecida em combate”. Seguro e Cotrim exigem resultados

O candidato presidencial Marques Mendes defendeu esta quinta-feira, 8 de janeiro, que devem ser dadas explicações sobre mortes alegadamente devido a atrasos no socorro, em primeiro lugar pela direção executiva do SNS, que acusou de “estar desaparecida em combate”.Sem comentar os pedidos de demissão da ministra da Saúde por parte da oposição, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP admitiu que também Ana Paula Martins, “se entender”, poderá dar “uma palavra de explicação” sobre estas mortes, que considerou “chocantes”.Durante uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, Mendes foi questionado se não são “casos a mais”, depois de ser conhecida esta quinta-feira uma nova morte, na Quinta do Conde, alegadamente devido a atrasos no socorro, que se junta a outra noticiada na quarta-feira, no Seixal.“São, é tudo de facto bastante chocante (…) Eu espero e desejo que alguém de responsabilidade venha no mínimo explicar esta situação”, afirmou, apontando diretamente à direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).“Anda desaparecida em combate. Eu nunca fui favorável à criação da direção executiva do SNS, expliquei que não era propriamente uma grande ideia, há uns anos atrás. Mas ela foi constituída, e foi constituída para ter atividade, iniciativa, ação, mas ninguém a vê a abrir a boca, a dar uma explicação, a fornecer um esclarecimento”, disse.Questionado se a ministra da Saúde não deveria também dar explicações, o candidato admitiu que sim.“Acho que sim. Acho que se entender, sim. Acho que, em primeiro lugar, a direção executiva do SNS, porque no momento em que foi criado o SNS, passou a ter a responsabilidade desta situação”, afirmou.Sobre Ana Paula Martins, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP começou por dizer que “um Presidente da República não existe nem para avaliar ministros, nem para pedir a demissão em público de ministros”.“A minha coerência disse sempre isso. Eu não vou andar a mudar de opinião. Agora, há responsabilidades, mas a primeira responsabilidade é dar uma explicação, é fornecer um esclarecimento. E eu insisto nisto, onde é que está a Comissão Executiva do SNS? Onde está?”, criticou."Agora é todos os dias?", pergunta Seguro. O candidato presidencial António José Seguro manifestou-se revoltado e indignado com os casos na saúde "todos os dias", exigindo resultados mas sem se intrometer na questão da governação, que deixa para os partidos."Com indignação e revolta. Quer dizer, agora é todos os dias? Em Portugal as pessoas sabem que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma doença, mas precisam ter cuidados de saúde a tempo e horas. Agora começa a haver o medo de se adoecer, porque significa muitas dúvidas se pode haver socorro, se pode haver uma emergência", disse Seguro quando questionado sobre mais um caso de uma morte por alegada falta de assistência médica.Para Seguro, a situação na saúde é "inaceitável" e "alguém tem que pôr cobre a isto", reiterando que, como Presidente da República será "exigente" e esta será a sua causa, acrescentando que, "como candidato a Presidente da República", exige "resultados"."Isso é um assunto dos partidos. Enquanto Presidente da República, tratarei diretamente desse assunto com o Primeiro-Ministro", respondeu o candidato quando questionado se a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tem condições para resolver a situação. Cotrim quer respostas. O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo também defendeu que são precisas “respostas e esclarecimentos rápidos” por parte do Governo.“Acho que este é o género de situação que exige respostas e esclarecimentos rápidos e só há duas explicações possíveis para uma demora tão grande ou ainda há o apuramento de factos ou circunstâncias que possam justificar isto, que parece difícil de justificar, ou há um embaraço tão grande que estão a encontrar a melhor forma de politicamente gerar esta situação”, considerou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.Nenhuma das duas hipóteses é uma boa explicação, acrescentou o eurodeputado.“Acho que não só as pessoas que dependem do serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), como sobretudo estas famílias que ficaram enlutadas por causa destas tragédias, mereciam uma resposta um pouco mais rápida”, opinou.O antigo líder da IL entendeu que caso se confirme que o Governo não reativou o reforço de ambulâncias para este inverno, apesar dos avisos técnicos e operacionais, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, não tem condições para continuar no cargo.“Eu não gosto de pedir a cabeça de ninguém, já ontem o referi, e, neste caso, só acho que há uma falta de condições políticas se se confirmar que esta não renovação do contrato foi precedida de um aviso das entidades no terreno que isso poderia conduzir à falta de veículos de emergência”, vincou.Ventura quer usar Belém para “obrigar” Governo a plano na saúde. O candidato presidencial e líder do Chega, por seu lado, afirmou que, enquanto Presidente da República, "obrigaria o Governo" a ter "um plano concreto para a saúde" segundo objetivos. No entanto, os poderes constitucionais do chefe de Estado não o permitem."O Presidente tem de começar a dizer ao Governo que aquilo que tem de fazer na saúde tem de ter resultados concretos. Porque nenhum plano que o Governo apresenta na saúde tem resultados concretos", criticou André Ventura, no início de uma ação de campanha no Mercado Municipal de Ourém, distrito de Santarém.O também líder do Chega afirmou que, caso chegue ao Palácio de Belém, pretende forçar o executivo a uma "gestão segundo resultados".