Bombeiros consideram que novas regras podem levar a "constrangimentos"
Bombeiros consideram que novas regras podem levar a "constrangimentos"Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Morte no Seixal. Bombeiros acusam INEM de ter mudado regras de triagem sem acordo prévio

Um idoso morreu depois de ter esperado três horas por socorro do INEM. O presidente do instituto justifica-se com a falta de ambulâncias, os técnicos de emergência alertam para as novas regras de triagem em vigor desde 2 de janeiro. O presidente dos Bombeiros, António Nunes, diz que “só esta quinta-feira, às 11h00, reúne com o presidente do INEM para conhecer as regras". Mas, do que sabe, “podem gerar constrangimentos”, como o caso do Seixal.
