Marques Mendes assume derrota e responsabilidade eleitoral nas Presidenciais

Luís Marques Mendes não esperou muito tempo para falar após a divulgação de projeções de resultados. O candidato apoiado pela AD proferiu uma declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, por volta das 21h30. Resumiu o seu discurso a 4 pontos perante uma plateia que foi timidamente enchendo a sala, mas que esteve muito vazia até ao momento do discurso.Marques Mendes começou por saudar os portugueses que foram votar, passando de seguida à assunção de responsabilidades pelo fraco resultado alcançado – quinto lugar, atrás de António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo.“Tomei a decisão de me candidatar depois de uma reflexão pessoal, cívica e política. E depois de mais de 40 anos de vida pública. Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha. Os portugueses escolheram. E não me escolheram a mim. Digo esta noite, por isso mesmo, o que disse ao longo de toda a campanha. Respeitarei sempre a escolha soberana dos portugueses. Não fico amargurado. Não fico recente. Não guardarei qualquer mágoa ou rancor”, referiu o candidato presidencial.Marques Mendes não deixou de falar sobre a segunda volta, dando os parabéns aos dois candidatos que vão disputar o cargo de futuro Presidente da República. Com uma certeza: “Não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal. Cada um dos que votaram em mim decidirão, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência”.O grande derrotado da noite eleitoral agradeceu a todos os que estiveram ao seu lado desde que anunciou a candidatura e durante a campanha eleitoral.Depois do discurso, ouviu-se o hino nacional e Marques Mendes voltou para a sala do hotel onde permanecera até à declaração escrita que fez.Ainda durante a noite, Luís Montenegro dirigiu-se ao hotel para cumprimentar Luís Marques Mendes. O Primeiro-ministro também não prestou qualquer declaração. Com ele estiveram também o líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares e os ministros Paulo rangel, Miguel Pinto Luz, Leitão Amaro e Castro Almeida. .Seguro: "Todos são bem-vindos, não há reserva de admissão".Veja aqui todos resultados das eleições presidenciais.Marques Mendes aponta "desilusão" a quem votou antecipado em Cotrim de Figueiredo nas eleições presidenciais