Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A corveta António Enes fotografada terça-feira, 23 de setembro, na base do Alfeite.
A corveta António Enes fotografada terça-feira, 23 de setembro, na base do Alfeite.Gerardo Santos
Política

Marinha ordena abate da corveta António Enes por falta de condições

Uma elevada taxa de avarias, falta de condições de habitabilidade e falta de pessoal em quantidade, mas também qualificado, ditou a decisão do CEMA, almirante Nobre de Sousa, de mandar parar o navio.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Forças Armadas
Marinha
edição impressa
Alfeite
Almirante Jorge Nobre de Sousa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt