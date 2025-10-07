Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mariana Mortágua, coordenadora do BE, esteve em missão humanitária até Gaza.
Mariana Mortágua, coordenadora do BE, esteve em missão humanitária até Gaza.HOMEM DE GOUVEIA/LUSA
Política

Mariana Mortágua regressou à campanha antes do previsto e não estende "agradecimentos ao Governo"

Coordenadora do Bloco de Esquerda esteve em Leiria, um dia antes do que fora conversado com os militantes do BE sabe o DN. Recusou estar "escondida", respondendo à provocação de Carlos Moedas.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O secretariado do Bloco de Esquerda reuniu-se na segunda-feira dia 6 de outubro e discutiu as próximas ações de campanha. Mariana Mortágua, regressada do Médio Oriente, tinha previsto entrar na comitiva pelo país amanhã, quarta-feira, em Almada, mas antecipou a decisão e encontrou-se com populações em Leiria esta terça-feira.

"Estou na campanha, estou de volta. É bom ter os pés em Portugal, voltar ao meu país. Estou muito ansiosa pelo contacto com a população", disse aos jornalistas em ação em Leiria, onde o Bloco se candidata coligado com o Livre. Foi a segunda declaração pública depois do regresso a Portugal.

Depois de um mês de ausência na Flotilha Humanitária para Gaza e da detenção no final da semana passada, a coordenadora agradeceu o apoio diplomático, mas criticou o Governo. "Quero agradecer o acompanhamento consular que nos foi dado, que tudo fizeram. Não estendo este agradecimento ao Governo nem ao apoio político. Só tenho a lamentar declarações em relação à Palestina, posições em relação à Flotilha", comentou, considerando que o Bloco "ficou a ganhar com a presença da Andreia Galvão e de Marisa Matias como representantes", vincando a meta de "mudar o país com autarcas que privilegiem os transportes, o ambiente, a habitação."

Não gostou de ouvir Carlos Moedas a dizer que o PS estava a "esconder" Mortágua. Sem ter aparecido no comício de segunda-feira à noite com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, o porta-voz do Livre, Rui Tavares, e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, Mortágua respondeu com ironia. "Espero que me possam ser concedidas 24 horas de descanso. Vou presentear Carlos Moedas com a minha presença na campanha por Lisboa muito em breve. Assim que pude voei para a campanha", ripostou.

Mariana Mortágua, coordenadora do BE, esteve em missão humanitária até Gaza.
Após detenção em Israel, Mariana Mortágua é recebida por centenas em Lisboa com euforia e mensagens de apoio
Mariana Mortágua, coordenadora do BE, esteve em missão humanitária até Gaza.
Bloco de Esquerda convicto que viagem e detenção de Mortágua não terá impacto eleitoral
Governo
Carlos Moedas
Mariana Mortágua
diplomacia
Campanha
Estado da Palestina
Flotilha Humanitária

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt