Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mariana Mortágua e restantes ativistas portugueses que integraram a flotilha foram recebidos por quase mil pessoas no aeroporto de Lisboa.
Mariana Mortágua e restantes ativistas portugueses que integraram a flotilha foram recebidos por quase mil pessoas no aeroporto de Lisboa.Paulo Spranger
Política

Mariana Mortágua regressa ao parlamento na próxima semana

Coordenadora do BE suspendeu mandato quando integrou uma flotilha internacional que pretendia levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, vai voltar a assumir o mandato como deputada única na Assembleia da República no dia 23 deste mês.

De acordo com fonte oficial do gabinete parlamentar, Mariana Mortágua apenas pode regressar ao parlamento a partir do próximo dia 23 por ter invocado a categoria do Estatuto dos Deputados relacionada com “motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica”, que estabelece que esta substituição “não pode ocorrer por período inferior a 30 dias”.

No passado dia 22 de setembro, Mariana Mortágua pediu a suspensão do seu mandato por 30 dias e desde então foi substituída pela dirigente do BE Andreia Galvão. 

Este pedido surgiu numa altura em que Mariana Mortágua já integrava uma flotilha internacional que pretendia levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, algo que acabou que por não acontecer, tendo sido detida pelas autoridades israelitas, juntamente com mais três portugueses. 

Na altura, a líder do BE realçou que quando aceitou integrar a missão humanitária esperava que ela terminasse mais cedo mas “após ponderação e considerando a imprevisibilidade das condições para a navegação” solicitou a sua substituição temporária no parlamento, para que o partido estivesse representado nos debates em plenário.

Mariana Mortágua também esteve ausente da campanha eleitoral para as autárquicas durante a primeira semana, altura em que foi substituída por dirigentes do BE como Marisa Matias, Fabian Figueiredo ou Joana Mortágua. 

Regressou ao país no passado dia 05 e dois dias depois entrou na campanha.

Nas eleições legislativas de 18 de maio, o BE elegeu apenas Mariana Mortágua como deputada única. 

Mariana Mortágua e restantes ativistas portugueses que integraram a flotilha foram recebidos por quase mil pessoas no aeroporto de Lisboa.
Mariana Mortágua: "Um governo decente mandaria a fatura ao genocida"
Bloco de Esquerda
Mariana Mortágua

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt