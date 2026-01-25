Mariana Leitão vê novo movimento cívico de Cotrim Figueiredo como necessário e agregador

A presidente da IL elogiou este domingo o novo movimento cívico lançado por Cotrim Figueiredo para dar voz aos seus eleitores da primeira volta das presidenciais, considerando-o necessário para agregar pessoas com uma visão reformista para o país.“Vejo como uma iniciativa necessária, sem dúvida que estas eleições presidenciais mostraram que há um conjunto de pessoas que quer mudança, que quer reformas, e portanto faz todo o sentido (...) que haja um movimento que, no fundo, vá ao encontro destas pessoas”, afirmou, após ser questionada sobre a Movimento 2031, do candidato a Belém apoiado pela IL, que ficou em terceiro lugar na primeira volta.Mariana Leitão falava aos jornalistas à margem da participação numa marcha pacífica de apoio ao povo iraniano, que decorreu esta tarde em Lisboa.A presidente da IL reforçou que o partido que lidera é o que “mais incorpora esta visão de mudança reformista” para mudar o país de forma a que “as pessoas vivam melhor”, acrescentando que vê com “muito bons olhos" que haja um novo movimento que dê voz e agregue quem partilha com a IL os valores reformistas.“Vamos continuar a fazer essa defesa acérrima na Assembleia da República para conseguir apresentar soluções que permitam ir ao encontro das necessidades das pessoas e resolver os problemas do país que cada vez se estão a adensar mais”, apontou, dando como exemplos a situação na saúde e na habitação.Questionada sobre se este contributo de Cotrim Figueiredo não deveria ser dado dentro do partido, Mariana Leitão sublinhou que o também eurodeputado continua a ser membro da IL e lembrou que há um conjunto de pessoas que não são do partido que também têm esta visão para a sociedade.“João Cotrim Figueiredo continua a ser membro da Iniciativa Liberal, como é óbvio, é o eurodeputado eleito pela Iniciativa Liberal e irá continuar também a trabalhar nesse sentido também no partido”, concluiu.Cotrim Figueiredo anunciou na sexta-feira que vai lançar um movimento cívico para dar voz aos cerca de 900 mil votos que obteve nas eleições presidenciais.O movimento, nomeado Movimento 2031, já está disponível para inscrições, disse Cotrim Figueiredo, que assegurou também que se trata de uma iniciativa cívica e apartidária, mas não apolítica, pretendendo "congregar vontades". .Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e não revela se vota em Seguro ou em branco