Mariana Leitão anuncia que a Iniciativa Liberal não apoia ninguém na segunda volta, mas vota em Seguro

Mariana Leitão anunciou na SIC que a Iniciativa Liberal não apoia ninguém na segunda volta das Presidenciais. Após a reunião com os órgãos do partido, a presidente vincou que "não vê o seu espaço político representado", identificando-se como "reformista do centro-direita" e assim não fazendo "campanha por nenhum dos candidatos.""O espaço de centro-direita não está na segunda volta por culpa de Luís Montenegro", disse a presidente da Iniciativa Liberal, uma crítica que já fizera na quarta-feira, no debate quinzenal. Aí, já acusara Montenegro de ter "colocado os interesses partidários à frente do país" ao apoiar Marques Mendes.Mesmo sem participar na campanha presidencial, Leitão garantiu que votará, "sem entusiasmo, em António José Seguro." Recorde-se que João Cotrim de Figueiredo, no passado domingo, dissera que o "país tinha uma escolha péssima pela frente" e recusou preferir, publicamente, Seguro a Ventura. Nos dias seguintes, porém, Rodrigo Saraiva, vice-presidente da Assembleia, e Mário Amorim Lopes, líder parlamentar da IL, expressaram apoio a Seguro.PSD e CDS-PP, recorde-se, mantêm-se à margem e também não apoiam qualquer candidato embora, como se saiba, haja várias figuras dos dois partidos que já expressaram preferência por Seguro.