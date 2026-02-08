Marcelo vota pela última vez como Presidente e antecipa mandato difícil para o seu sucessor

Marcelo Rebelo de Sousa votou no início desta tarde em Celorico de Basto, distrito de Braga. No seu voto, pela última vez como Presidente da República, realçou a importância da participação eleitoral e afirmou que “está a correr muito bem” a participação do eleitorado, com base nos dados de afluência até às 12h00.O Presidente elogiou os eleitores pelo sentido de dever democrático. “É nos momentos mais difíceis que estão presentes e cumprem a sua missão”, avaliou. “Estamos a viver um momento exigente numa parte do globo e, nessas ocasiões, os portugueses, mais do que noutras, não falham e percebem que o voto é ainda mais importante”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa..Marcelo apela à ida às urnas: “Votar chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro”.Em relação ao mandato do futuro chefe de Estado, o atual Presidente considerou que será uma tarefa mais difícil do que a que teve. “São cinco anos difíceis: guerras, perturbações de todo o género, instabilidade económica, política e social no mundo, nalguns países, inclusive na Europa”, enumerou. O chefe de Estado hoje eleito “terá uma tarefa mais difícil do que aquela que eu tive ao longo destes mandatos”. Marcelo também sublinhou que quanto maior for a participação, maior é a força que é dada àquele que vier a ser eleito Presidente”.Até às 12h00, a afluência foi de 22,35%. O valor está acima do que se registou na primeira volta. Na comparação com a primeira volta, a subida foi de 1,17 pontos percentuais. No total, a votação anteiror teve uma taxa de abstenção de 47,6%. Já nas eleições presidenciais de 2021, em ano de pandemia, a afluência às urnas às 12:00 situou-se nos 17,07% e em 2016 era de 15,82%.Com Lusa.Acompanhe aqui os vídeos deste domingo eleitoral.Marcelo apela à ida às urnas: “Votar chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro”