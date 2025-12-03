Marcelo sai do hospital com elogios ao SNS

Foi com um exercício de magistratura de influência que Marcelo Rebelo de Sousa saiu do Hospital de São João, ao início da tarde desta quarta-feira, menos de 48 horas depois de dar entrada na unidade hospitalar portuense, onde foi operado a uma hérnia encarcerada na noite de segunda-feira. Numa altura em que os problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) são um tema de debate político, com críticas da oposição e dos profissionais do saúde à falta de meios, o Presidente da República destacou a sua “função inestimável”.“Os portugueses, com todos os problemas que tem o Serviço Nacional de Saúde, e nós sabemos que tem, devem-lhe uma função inestimável. Por isso se diz, muitas vezes, que é uma grande conquista da democracia, mas que precisa de ser alimentada, renovada e apoiada permanentemente, pois tem sido uma garantia da saúde de milhões de portugueses ao longo destes 50 anos”, disse o Chefe de Estado, acompanhado pela presidente do conselho de administração do Hospital de São João, Maria João Baptista, e pela equipa médica que o assistiu desde que foi admitido, por sentir uma forte indisposição quando iniciava a viagem de regresso a Lisboa. Depois de presidir às cerimónias do 1.º de Dezembro, na Praça dos Restauradores, deslocara-se a Amarante, para acompanhar as exéquias do empresário António Mota.Houve lugar a um agradecimento do doente e do Chefe de Estado, “que aqui se confundem”. “Não é a primeira vez que enfrento situações mais complicadas nos meus dois mandatos e recorri sempre ao SNS em diversas unidades”, disse o estadista, de 76 anos, que antes de ver confirnada a alta foi visitado pelo presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. Na véspera, depois de promulgar um diploma do Governo e emitir uma nota pela morte da jornalista Constança Cunha e Sá - também o fez, já nesta quarta-feira, pela apresentadora Olga Cardoso -, recebera o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.Depois de receber alta, Marcelo Rebelo de Sousa foi levado em viatura oficial para o Palácio de Belém, devendo ficar na residência oficial do Presidente da República nos próximos dias, sob vigilância médica. Segundo o chefe da Casa Civil, Frutuoso de Melo, as viagens oficiais marcadas para dezembro foram adiadas. A deslocação a Espanha deverá ocorrer em fevereiro, podendo ser feita de carro e com acompanhamento médico, estando por definir data para o Vaticano. E Marcelo foi convidado para a sessão evocativa da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, que o Parlamento Europeu realizará em Estrasburgo (França), no final de janeiro.