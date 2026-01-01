Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo Rebelo de Sousa teve uma paragem digestiva nesta segunda-feira.
Foto: Filipe Amorim / Lusa
Política

Marcelo Rebelo de Sousa faz hoje a sua última mensagem de Ano Novo

O chefe de Estado deverá falar ao país pelas 20 horas, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Marcelo Rebelo de Sousa
Ano Novo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt