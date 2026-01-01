Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo diz que integração na CEE foi "uma das grandes conquistas do 25 de Abril"
RODRIGO ANTUNES/LUSA
Marcelo diz que integração na CEE foi "uma das grandes conquistas do 25 de Abril"

Presidenta da República lembra que o país também contribuiu com uma perspetiva de abertura e ligação a outras geografias, bem como ao promover "políticas de coesão" e defender "o mercado único".
Nuno Braga
No dia em que se celebra os 40 anos da entrada de Portugal na União Europeia, então denominada Comunidade Económica Europeia (CEE), Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de assinalar a data em nota presidencial.

No site da Presidência da República, Marcelo lembra, esta quinta-feira, que, a 1 de janeiro de 1986, o país entrava nas Comunidades Europeias, "ao mesmo tempo que a Espanha".

De acordo com o Presidente da República, ao longo destas quatro décadas, Portugal seguiu um percurso de consolidação democrática e beneficiou das vantagens da pertença à União Europeia, nomeadamente em termos de modernização económica, desenvolvimento, estabilidade e mobilidade dos cidadãos.

A integração europeia é, por isso, encarada como "uma das grandes conquistas do 25 de Abril", de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa.

O país também contribuiu para a União Europeia (UE) ao trazer uma perspetiva de abertura e ligação a outras geografias, bem como ao promover "políticas de coesão" e defender "o mercado único", salienta o comunicado.

"Quarenta anos depois, Portugal e os portugueses mantêm um compromisso inabalável para com a União Europeia", acrescenta a nota presidencial.

Olhando para o presente, o documento sublinha a necessidade de continuar a cooperar com os parceiros europeus para proteger e fortalecer o espaço comum de democracia, liberdade, solidariedade e dignidade humana.

“Juntos, temos mais força para fazer face aos enormes desafios que enfrentamos a bem do bem‑estar e do futuro de todos nós", conclui o Presidente da República.

Em 1985 foi rubricado o tratado que abriu caminho à entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia. Entre os signatários estiveram o então primeiro‑ministro Mário Soares, o vice‑primeiro‑ministro Rui Machete e os ministros Jaime Gama (Negócios Estrangeiros) e Ernâni Lopes (Finanças).

Na mesma noite realizou‑se em Madrid uma cerimónia equivalente para formalizar a adesão de Espanha.

O acordo passou a produzir efeitos a 1 de janeiro de 1986, já com o Governo do PSD liderado por Aníbal Cavaco Silva em funções, que viria a permanecer no executivo durante uma década.

Portugal entrou na CEE há 40 anos. Um processo longo e duro que transformou um país com fortes marcas da ditadura
