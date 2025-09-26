Marcelo considera que o pacote do Governo para a habitação é "muito forte" para ser "um pacote de choque"

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou esta sexta-feira, 26 de setembro, as medidas anunciadas pelo Governo para a habitação. O Presidente da República sublinhou que era necessária uma “intervenção de choque”, considerando uma conquista os fundos do Banco Europeu de Investimento.Na Festa do Livro no Palácio de Belém, Marcelo admitiu já ter analisado as medidas do Governo, tendo elogiado o investimento captado destinado à construção de casas e a iniciativa do executivo de apresentar as medidas num "pacote muito amplo e muito forte"..Lei da Habitação: Conheça todas as mexidas anunciadas pelo Governo.Sobre o investimento do Banco Europeu de Investimento (BEI), o Presidente da República disse ser "muito dinheiro" que "dá para construir bastante casas", acrescentando que essa é uma "conquista do Governo" e que o executivo teve uma boa ideia ao ir "buscar mais dinheiro à Europa".Em relação às medidas, acrescentou que o "Governo faz bem em apresentar um pacote muito amplo, muito forte, com muitas medidas, para ser um pacote de choque", que em sua opinião dá resposta a uma "situação de choque"."Há umas medidas que porventura terão sucesso, outras não terão. Há umas que têm sempre mais sucesso do que outras, depende da reação das pessoas, da reação das famílias, da reação dos mercados. E é sempre preferível quando é uma situação de choque. Porque é uma situação que realmente obriga a uma intervenção de choque", acrescentou.Sobre o facto de o Governo considerar moderada uma renda de até 2.300 euros, o Presidente da República disse que serão os destinatários das medidas a decidir se esse é um valor razoável, reforçando que "mais vale jogar claro e forte, e correr o risco de umas acertarem e outras não" do que passar o tempo e haver apenas "choquezinhos"..Habitação. Há consenso entre inquilinos e proprietários: medidas são um "escândalo" e um "atrevimento".Habitação. Oposição diz que medidas do Governo agravam "injustiças" e mostram "falta de visão abrangente"