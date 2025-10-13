Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Há agora 233 executivos maioritários nas autarquias portuguesas.
Política

Maiorias absolutas nas autarquias diminuem. “É consequência da fragmentação”

Neste mandato, um em cada quatro autarcas tem de dialogar com a oposição para governar. O número de presidências de câmara maioritárias tem vindo a decrescer desde 2017.
Publicado a
Política
Autarquias
poder local
edição impressa
Autárquicas 2025
