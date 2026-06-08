Patrícia Almeida vai candidatar-se à presidência da distrital de Lisboa do Chega.
Patrícia Almeida vai candidatar-se à presidência da distrital de Lisboa do Chega.Leonardo Negrão
Política

Luta por distritais mostra que só André Ventura é unânime no Chega

Eleições internas garantem novidades na presidência da distrital de Lisboa, mas incumbentes vão enfrentar listas alternativas. Bruno Mascarenhas reserva-se para uma corrida à concelhia da capital
Leonardo Ralha
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