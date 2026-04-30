Luís Campos Ferreira substitui Laplaine Guimarães à frente da Casa da América Latina

O antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Campos Ferreira, é o novo presidente da comissão executiva da Casa da América Latina, associação sem fins lucrativos participada pela Câmara de Lisboa, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, por embaixadas e por empresas, que promove a cooperação cultural, económica e institucional com países dessa parte do mundo. Sucede a Alberto Laplaine Guimarães, que foi afastado do cargo de secretário-geral da Câmara de Lisboa após ser detido no âmbito da operação Lúmen, que investiga um esquema de corrupção na adjudicação de iluminações natalícias.Luís Campos Ferreira, que foi deputado pelo PSD em cinco legislaturas, e responsável pelo Canal Parlamento, foi eleito na assembleia geral realizada nesta quinta-feira, acumulando a presidência da Casa da América Latina com as funções de secretário-geral da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.A Casa da América Latina continua a ter como presidente não executivo Carlos Moedas, em representação da Câmara de Lisboa, enquanto na Mesa da Assembleia Geral se mantém Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara de Cascais. À frente do Conselho Fiscal permanece António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, e na comissão executiva o embaixador António Almeida Lima continuará a ser vice-presidente.Criada em 1998. a Casa da América Latina é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que divide a sua atuação entre a promoção das relações económicas e comerciais entre Portugal e os países da América Latina, a divulgação da arte e cultura dos países latino-americanos e a atenção à medicina tropical..Políticas culturais de Portugal e Brasil na Casa da América Latina