Luís Montenegro encontra-se com Xi Jinping e Shigeru Ishiba em visita à China e Japão

O primeiro-ministro Luís Montenegro irá encontrar-se com o presidente chinês, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, numa deslocação oficial à China e ao Japão, que decorre entre as próximas terça e sexta-feira. O programa, divulgado pelo Governo neste domingo, também inclui uma passagem pelo antigo território português de Macau, um encontro com altos representantes de multinacionais nipónicas e a ida à Expo 2025, em Osaka.O programa da visita arranca na manhã de terça-feira, 9 de setembro, em Pequim, com uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, onde em 1989 foi massacrado um número indeterminado de opositores ao regime dominado pelo Partido Comunista Chinês, que ainda hoje se mantém no poder. Já o monumento incluído no programa dedica-se a homenagear nove momentos históricos de afirmação nacional, incluindo a resistência aos invasores japoneses e a vitória de Mao Tsé-Tung sobre os nacionalistas de Chiang Kai-Shek.Já no Grande Salão do Povo, depois de um encontro com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, o primeiro-ministro de Portugal estará na manhã de terça-feira, com o presidente da China, Xi Jinping, seguindo-se um almoço que precede a reunião de trabalho de Montenegro com o seu homólogo, Li Qiang.A quarta-feira, segundo dia da deslocação oficial, será dedicada à região administrativa especial de Macau, onde Montenegro terá um encontro matinal com Sam Hou-Fai, chefe executivo do antigo território sob administração portuguesa. Ainda durante a manhã, o primeiro-ministro visita a Escola Portuguesa de Macau, que nos últimos meses esteve ligada a várias polémicas, e ao Consulado-Geral de Portugal, onde terá lugar uma receção à comunidade portuguesa.Na manhã de quinta-feira, 11 de setembro, já em Tóquio, Luís Montenegro será recebido pelo seu homólogo japonês, Shigeru Ishiba, com quem fará uma conferência de imprensa conjunta, já depois de os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, reunirem com os seus homólogos. Para a tarde fica um encontro nas instalações da federação empresarial Keidanren, onde estarão presentes representantes de multinacionais nipónicas, e com a delegação nacional que participa no Campeonato Mundial de Atletismo, nesse caso na residência oficial da Embaixada de Portugal..Conheça o programa de Portugal na Expo Osaka 2025.O último dia da deslocação ficará reservado à Expo 2025, realizada em Osaka, com uma visita guiada de Luís Montenegro aos pavilhões do Japão e de Portugal, antes do regresso a Portugal, na tarde de sexta-feira.