Jorge Morais com os filhos de Mário Soares, Isabel e João, durante a apresentação das 100 crónicas.
Jorge Morais com os filhos de Mário Soares, Isabel e João, durante a apresentação das 100 crónicas.Foto: Gerardo Santos
Política

Livro mostra Mário Soares “maduro e tranquilo” no DN

Pelo crivo de Jorge Morais, chegam às livrarias 100 crónicas escritas no DN pelo antigo chefe de Estado entre 2008 e 2015.
Vítor Moita Cordeiro
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