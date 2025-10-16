Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Livre quer que futuros professores possam estagiar com duas turmas e remuneração a 14 meses
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Livre quer que futuros professores possam estagiar com duas turmas e remuneração a 14 meses

Ao DN, Filipa Pinto, deputada do partido, explica que este caminho pode tornar a carreira docente "mais atrativa". Se as propostas não forem aprovadas, não está excluído levá-las a sede de Orçamento.
Rui Miguel Godinho
