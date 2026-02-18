Livre, BE e PCP contra regime de lay-off simplificado para empresas e trabalhadores afetados pelas tempestades

O Diário de Notícias confirmou esta quarta-feira que os partidos de esquerda vão unir-se na crítica ao regime de lay-off simplificado apresentado por Luís Montenegro. Bloco de Esquerda, Livre e PCP vão pedir que a medida governativa passe pelo Parlamento para explicação aos deputados e posterior validação.O regime de lay-off simplificado, anunciado pelo Governo de Luís Montenegro em fevereiro de 2026, foi ativado como uma medida excecional para apoiar empresas e trabalhadores afetados pelas tempestades severas (nomeadamente a depressão Kristin) que causaram elevados danos materiais. O Ministério do Trabalho garantiu que os trabalhadores afetados teriam garantido 100% do vencimento normal, até 2760 euros. No caso, "o empregador apenas suportaria 20% do valor do salário do trabalhador, suportando a Segurança Social os 80% restantes“. No entanto, o decreto-lei publicado em Diário da República, contraria essa informação, o que na prática colocaria como garantido que os trabalhadores ficassem com "dois terços do salário, com mínimo de 920 euros e máximo de 2760 euros". Segundo pôde apurar o DN, o PS também reivindica o vencimento a 100% como garantia e reiterou a importância de alargar até junho o estado de calamidade.O presidente da Estrutura de Missão de Reconstrução da Região Centro do País, Paulo Fernandes, deu conta de que estão feitos 117 pedidos de ajuda, que totalizarão perto de 900 trabalhadores..Mau tempo. Trabalhadores abrangidos por 'lay-off' simplificado terão salário a 100% até 2.760 euros.Lei laboral. Bloco ouve sindicatos, Livre e PCP as ordens profissionais. PS está confiante na ação da UGT