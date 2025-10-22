Livre apoia Jorge Pinto: candidato presidencial avança para representar a "esquerda ecologista e progressista"

Consideradas esgotadas as tentativas de encontrar um candidato comum às esquerdas, o Livre vai avançar para a disputa presidencial, apoiando a candidatura de Jorge Pinto, deputado eleito pelo circulo do Porto, que em carta enviada aos militantes do partido explica as razões da sua disponibilidade. “Este é o momento de marcarmos a agenda. A nossa agenda. Mas só o conseguiremos fazer indo a jogo e estando no centro do debate. Avanço com a consciência da dimensão do desafio mas confiante de esta ser a decisão certa. O momento histórico a isso obriga” , pode ler-se no documento. Para o dirigente do Livre, “o espaço político da esquerda ecologista, progressista, europeísta, regionalista e libertária não pode ficar sem representação. Porque só indo a jogo podemos influenciar o debate que será sobre alguns dos mais fundamentais pontos da vida do nosso país, incluindo uma eventual revisão constitucional feita pelas direitas e uma eventual eleição legislativa onde o Chega seja o partido mais votado”, escreve. Jorge Pinto está no LIVRE desde a sua fundação, tendo feito parte do Grupo de Contacto de 2014 a 2020, da Assembleia do partido entre 2020 e 2024, estando desde então novamente no Grupo de Contacto. Foi Cabeça de Lista em 2015, pelo círculo da Europa, e em 2019, 2022, 2024 e 2025, pelo círculo do Porto pelo qual foi eleito deputado em 2024 e 2025. Como deputado já integrou as comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública, de Ambiente e Energia, de Agricultura e Pescas e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. “O momento histórico que vivemos obriga-nos à coragem de assumir responsabilidades. Mais de 50 anos após Abril e o início da II República, os seus ideais, os seus princípios, os seus valores, estão sob ataque. Numa eleição presidencial de uma importância como há décadas não se via, é obrigação de todos uma reflexão sobre o papel que queremos desempenhar. Por isso digo Presente”, acrescenta.Natural de Amarante, viveu fora de Portugal entre 2008 e o final de 2023, com passagens mais ou menos longas por Lituânia, Índia, França, Itália e Bruxelas. Engenharia do ambiente e doutor em filosofia social e política, com uma tese sobre republicanismo, ecologia e pós-produtivismo, quer “com esta candidatura continuar a contribuir para que o LIVRE continue a ser o partido das utopias concretas”. Jorge Pinto junta-se assim a Marques Mendes, Gouveia e Melo, António José Seguro, António Filipe, Catarina Martins, Cotrim de Figueiredo e André Ventura