Lisboa. PS quer que Moedas se oponha ao Governo na deslocalização do Centro Interpretativo do 25 de Abril

O Partido Socialista leva esta quarta-feira uma moção a sede de reunião de Câmara Municipal incidindo na decisão quanto ao Centro Interpretativo 25 de Abril. Luís Montenegro disse que "haverá aquilo que está em discussão", confirmando a deslocalização do projeto, previsto para 2026. Santarém já mostrou abertura para receber a instalação, porém, o Livre, no Parlamento, prometeu avançar com uma petição para que a localização se mantivesse, como inicialmente prevista, em Lisboa e o PS, na CM Lisboa, não deixa cair o tema. Alexandra Leitão e os restantes três vereadores socialistas instam Carlos Moedas "a esclarecer em que momento e por que via é que a Câmara foi informada, se é que já foi, que o Governo não pretende executar o protocolo firmado", reiterando que, no seu entendimento, deve ser manifestada "firme oposição à intenção anunciada pelo Ministro da Presidência [Leitão Amaro] de abandonar este projeto na cidade de Lisboa ou reconfigurá-lo." Por isso, vão ser pedidos esclarecimentos sobre as diligências do presidente da Câmara para garantir que o Centro Interpretativo fosse edificado em Lisboa.O PS recorda que fora "assinado um protocolo entre a Associação 25 de Abril, a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo, que previa a instalação do Centro na ala nascente do Terreiro do Paço, nas atuais instalações do Ministério da Administração Interna, e um financiamento de cerca de 5,2 milhões de euros", criticando que o projeto se encontre "parado, sem calendário ou localização definida. .PCP e Bloco de Esquerda abordam apoios ao Chic-NicAo que o DN apurou, Bloco de Esquerda e PCP vão coincidir nas críticas ao apoio dado na implementação do festival Chic-Nic no Parque Eduardo VII, questionando um investimento de 75 mil euros, por ajuste direto, num projeto cultural que implicará, para os visitantes, um investimento entre 150 e 300 euros. O PCP já tinha apresentado a reivindicação em Assembleia Municipal e o Bloco questionara os "fundamentos públicos". A Sábado revelou, numa investigação, os 75 mil euros pagos a Gonçalo Castel-Branco, produtor e que colaborou na campanha de Moedas.O PCP vai ainda apresentar uma proposta alternativa quanto à área da antiga Fábrica Barros, na Zona Oriental da cidade. João Ferreira contesta a revogação do Plano de Pormenor do Projeto Urbano Parque Oriente e pede uma "alteração ao Plano de Pormenor que tenha como orientação fundamental a satisfação de habitação, atividades económicas, equipamentos, espaço público, bem como a preservação do valor arquitetónico." Já o Bloco de Esquerda abordará a situação da EGEAC e as palavras da administração depois da greve que os trabalhadores cumpriram. O partido questionou o Governo e a Câmara se a unidade hoteleira que fica responsável pelo Quartel da Graça paga renda, considerando que "não há informação sobre a contrapartida anual do contrato de concessão do Quartel da Graça.".Lisboa. CDS-PP e IL queriam Moedas a explicar-se, Chega evitou que debate pedido pelo Livre fosse em frente.Moedas rejeita proposta do PS para apoios em Lisboa face ao aumento do preço dos combustíveis.Marcelo percebe preocupação mas diz que Governo não desistiu de Centro Interpretativo do 25 de Abril