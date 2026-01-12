Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PDM em discussão em Lisboa.
PDM em discussão em Lisboa. Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
Política

Lisboa. PS quer obrigar promotores a ceder espaço para habitação pública

Socialistas querem fogos habitacionais de renda acessível e aplicar moratórias enquanto processo não tem avanços. Avançam com proposta de revisão do PDM. Alexandra Leitão prevê que direita rejeite.
