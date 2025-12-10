Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, justificou ao DN a agenda apertada que o impediu de estar mais vezes presente.
Política

Lisboa. Moedas foi a duas de sete reuniões do Conselho Europeu Consultivo para a Habitação

Atas do House Advisory Board revelam que edil lisboeta esteve no primeiro encontro e “brevemente” no penúltimo. Era vice-presidente do conselho. Uma ausência coincidiu com o dia do acidente da Glória.
Frederico Bártolo
