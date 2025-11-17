Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tomada de posse de Carlos Moedas
Tomada de posse de Carlos MoedasReinaldo Rodrigues
Política

Lisboa. Chega dá a mão a Moedas e permite poderes reforçados no presidente

Na primeira reunião do Executivo, o reeleito presidente viu aprovado poder decidir licenças e concursos públicos. Bruno Mascarenhas quis "rapidez nos processos". Esquerda critica falta de democracia.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Chega
Carlos Moedas
Câmara Municipal de Lisboa
João Ferreira
edição impressa
presidente da Câmara
Bruno Mascarenhas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt