Lisboa. CDU ganha votos em São Domingos, mas Chega deve manter vereador

A contagem dos votos em falta na freguesia de São Domingos de Benfica já terá terminado, pelo que o DN pôde saber, e a CDU ficou mais perto do Chega, mas não terá um segundo vereador por este efeito.Segundo a informação avançada pelo Observador e confirmada pelo DN, João Ferreira terá mais seis votos do que Bruno Mascarenhas, mas fica, então, a seis de ultrapassar o Chega e de incluir Ana Jara como vereadora. É uma diferença mínima tendo em conta os mais de 265 mil votantes nas 24 freguesias lisboetas, mas, tudo indica, que o Chega manterá os dois vereadores eleitos.O processo não está terminado, ainda assim. Existem votos que foram alvo de protesto. O Chega, atento ao processo, criticou a CDU por considerar que alguns nulos pudessem ser convertidos a seu favor, dizendo mesmo que havia uma "obstrução" ao processo.A assembleia de apuramento geral deve pronunciar-se esta sexta-feira, dia 17 de outubro. Existe ainda a possibilidade de, não concordando com os editais publicados, se recorrer para o Tribunal Constitucional, de modo a serem impugnadas as eleições naquele local. Um eventual pedido de impugnação das eleições terá de ocorrer nas próximas horas. O líder do PCP, Paulo Raimundo, não afastou essa possibilidade durante a reunião de Comité Central, remetendo a decisão final para depois do encerramento da Assembleia de apuramento geral. O PS também terá conquistado alguns votos, dizem fontes do partido ao DN, mas não o suficiente para que retire a maioria absoluta na freguesia ao PSD. Como tal, a impugnação, a acontecer, será via CDU.