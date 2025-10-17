Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Votação autárquica ainda pode ser impugnada.
Votação autárquica ainda pode ser impugnada.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Lisboa. CDU ganha votos em São Domingos, mas Chega deve manter vereador

Pelo que o DN pôde saber, há aproximação em cinco votos, mas manter-se-ia o Chega como terceira força política em Lisboa. Existem nulos sob protesto da CDU. Assembleia deve pronunciar-se hoje.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

A contagem dos votos em falta na freguesia de São Domingos de Benfica já terá terminado, pelo que o DN pôde saber, e a CDU ficou mais perto do Chega, mas não terá um segundo vereador por este efeito.

Segundo a informação avançada pelo Observador e confirmada pelo DN, João Ferreira terá mais seis votos do que Bruno Mascarenhas, mas fica, então, a seis de ultrapassar o Chega e de incluir Ana Jara como vereadora. É uma diferença mínima tendo em conta os mais de 265 mil votantes nas 24 freguesias lisboetas, mas, tudo indica, que o Chega manterá os dois vereadores eleitos.

O processo não está terminado, ainda assim. Existem votos que foram alvo de protesto. O Chega, atento ao processo, criticou a CDU por considerar que alguns nulos pudessem ser convertidos a seu favor, dizendo mesmo que havia uma "obstrução" ao processo.

A assembleia de apuramento geral deve pronunciar-se esta sexta-feira, dia 17 de outubro. Existe ainda a possibilidade de, não concordando com os editais publicados, se recorrer para o Tribunal Constitucional, de modo a serem impugnadas as eleições naquele local. Um eventual pedido de impugnação das eleições terá de ocorrer nas próximas horas. O líder do PCP, Paulo Raimundo, não afastou essa possibilidade durante a reunião de Comité Central, remetendo a decisão final para depois do encerramento da Assembleia de apuramento geral.

O PS também terá conquistado alguns votos, dizem fontes do partido ao DN, mas não o suficiente para que retire a maioria absoluta na freguesia ao PSD. Como tal, a impugnação, a acontecer, será via CDU.

Votação autárquica ainda pode ser impugnada.
Lisboa. CDU atenta a 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica
Votação autárquica ainda pode ser impugnada.
São Domingos de Benfica: CDU atenta a lugar de vereador, PS tenta evitar maioria absoluta de PSD na Junta
Chega
CDU
João Ferreira
Votos
impugnação
Autárquicas 2025
Bruno Mascarenhas
São Domingos de Benfica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt