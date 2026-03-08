Lisboa. Carlos Moedas vai colocar travão ao Chega em empresas municipais

O Chega está afastado da possibilidade de integrar conselhos de administração de empresas municipais em Lisboa, segundo apurou o Diário de Notícias. Em reação à reportagem da RTP que deu conta de que Mafalda Guerra Livermore, vogal do conselho de administração dos Serviços Sociais da autarquia de Lisboa, se fazia passar por advogada ainda sem ter terminado essa mesma formação, além de ser proprietária de vários imóveis onde vivem, sem contrato e de forma clandestina, vários imigrantes, Carlos Moedas mencionou à estação televisiva uma “quebra de confiança institucional.” Por isso mesmo, a militante do Chega foi exonerada. No entanto, a decisão alastrar-se-á às restantes empresas municipais, sabe o DN. Nomeadamente à Gebalis, onde existiram conversas entre Chega e o Executivo municipal quanto a uma possível entrada de Luís Santos Alves. O diretor de campanha de Bruno Mascarenhas, agora número dois na lista a Lisboa, tinha sido indicado pelo vereador do Chega, mas como o próprio revela ao DN “não há agora expectativas” de novas integrações de elementos filiados no Chega. “Não existem negociações”, diz Mascarenhas, afirmando, como o DN noticiou, que o Executivo municipal conversara com o Chega sobre eventuais nomeações.Carlos Moedas garantiu sempre que a “competência” imperava nas escolhas. Assim, apresentou na Carris, por exemplo, Rui Lopo, que foi, durante 11 anos, vereador no Barreiro, eleito pela CDU. Sem ter havido “consulta”, como garantiu João Ferreira, vereador em Lisboa do PCP, ao DN.No entanto, sem selar o acordo com o Chega para a vereação, existiram várias aprovações de Bruno Mascarenhas, desde o regimento que reforça poderes ao presidente, ao Alojamento Local e orçamento municipal, o que levou a oposição a questionar se estas validações se deveriam a cargos futuros em empresas municipais. Agora, a situação é diferente. Integrando Ana Simões Silva, que se desfiliou do Chega, Moedas tem aprovação garantida (tem nove de 17 vereadores).A situação levantada pela RTP sobre Livermore gerou ecos no Chega, até porque André Ventura foca-se no discurso de controlo à imigração clandestina e agora foi obrigado a pronunciar-se quanto a uma prática que condena. .Militante do Chega exonerada de funções na Câmara de Lisboa.Câmara de Lisboa. Moedas limita tempos de intervenção dos vereadores com voto favorável do Chega.Carlos Moedas entrega Carris a ex-vereador eleito pela CDU, Rui Pedro Lopo.Ana Simões Silva confirmada como nona vereadora de Carlos Moedas