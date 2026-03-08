Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.
Lisboa. Carlos Moedas vai colocar travão ao Chega em empresas municipais

Após nomeação para os Serviços de Sociais de Mafalda Livermore, já exonerada, Presidente não deve fazer novas nomeações vindas do partido. "Não existem expectativas", diz ao DN Bruno Mascarenhas.
Frederico Bártolo
