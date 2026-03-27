Josão Pedro Luís e Clara de Sousa Alves deverão disputar a sucessão de João Pedro Louro.
Josão Pedro Luís e Clara de Sousa Alves deverão disputar a sucessão de João Pedro Louro.Montagem DN
Política

Liderança da JSD disputada entre continuidade e mudança

Sucessão de João Pedro Louro deverá ser decidida, a 23 de maio, entre o atual secretário-geral e uma advogada e professora universitária que já foi deputada por Bragança.
Leonardo Ralha
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