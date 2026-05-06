O Governo terá de chegar a um acordo com um dos maiores partidos da oposição. O Chega quer negociar uma norma - a do outsourcing - e faz uma imposição: que a idade da reforma deixe de estar indexada à esperança média de vida.
O Governo terá de chegar a um acordo com um dos maiores partidos da oposição. O Chega quer negociar uma norma - a do outsourcing - e faz uma imposição: que a idade da reforma deixe de estar indexada à esperança média de vida. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Lei Laboral. PS passa bola ao Governo e Chega quer negociar no ‘outsourcing’ e idade de reforma

Com ou sem acordo, garantiu ministra do Trabalho, reforma da lei laboral passa ao Parlamento. Chega quer que idade de reforma deixe de estar indexada à esperança média de vida e o PS segue as linhas da UGT, acusando o Governo de seguir uma “orientação errada”.
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