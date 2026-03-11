A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho
Lei laboral. Ministra reúne-se com UGT e patrões na segunda-feira

Negociações serão retomadas com a presença de UGT, Governo e as confederações empresariais.
A ministra do Trabalho, Palma Ramalho, convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião, no ministério, na próxima segunda-feira para retomar as negociações sobre a lei laboral, disse fonte oficial à Lusa.

O primeiro-ministro tinha anunciado na manhã desta quarta-feira (11) que o Governo vai reunir-se no início da próxima semana com os parceiros sociais sobre a lei laboral, dizendo que “não quer eternizar discussão”, mas “esgotar todas as possibilidades de aproximação”.

À Lusa, fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indicou que a reunião está prevista para a próxima segunda-feira, 16 de março, pelas 15:00 no Ministério do Trabalho, em Lisboa, e contará com a presença de UGT, Governo e as confederações empresariais.

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho
Luís Montenegro pede "coragem para mexer e para mudar" na legislação laboral
