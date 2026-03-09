Lei laboral e estratégias de luta. PCP recebe BE esta terça-feira para falarem de pontes comuns

Esta terça-feira, o PCP acolhe em sede o Bloco de Esquerda para uma reunião de trabalho. Paulo Raimundo, secretário-geral comunista, acedeu ao pedido de José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda desde novembro. O Bloco tencionará reunir com vários partidos, desde PCP ao PAN, Livre e PS e nesta proximidade procurará pontos de contacto.Os dois partidos estiveram de acordo na proposta para o lay-off a 100% quanto aos afetados pelo mau tempo em Portugal e estão, sabe o DN, em linha consonante em várias matérias nacionais, como o impacto do custo de vida e da inflação, as políticas públicas de habitação e, naturalmente, com uma atenção redobrada à Lei Laboral que pretende ser mudada pelo Governo. O Bloco já reunira com sindicatos, designadamente as centrais sindicais UGT e CGTP. O PCP reunira com a CGTP e sindicatos setoriais, como educação e agricultura, bem como o partido associou-se na luta política coletiva para travar o pacote laboral, reforçando que a greve geral teve um impacto relevante na opinião pública e que deverá fazer o Governo recuar nas intenções.Em termos internacionais, apesar de diferenças assumidas, os dois partidos alertam para a visão intervencionista dos Estados Unidos da América em vários países e pedem voz ativa do Governo português na crítica à postura de Donald Trump, tendo em comum o posicionamento de vincar que é necessário garantir a soberania portuguesa sem participação direta ou indireta do país em guerras.