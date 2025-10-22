Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro declarou que reuniões com Montenegro tiveram propostas bem recebidas.
José Luís Carneiro declarou que reuniões com Montenegro tiveram propostas bem recebidas.Reinaldo Rodrigues
Política

Lei da Nacionalidade pode manter aproximação entre PS e Governo

Flexibilização nos prazos de atribuição da nacionalidade é ponte de negociação, que já existiu na criminalização da ocupação ilegal, deixando o Chega de fora. Discussão adiada para segunda-feira.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Hugo Soares
Governo PSD-CDS
José Luís Carneiro
Lei da Nacionalidade
Partido Socialista
edição impressa
Orçamento de Estado 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt