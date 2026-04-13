Lei da nacionalidade é "assunto delicado" que será tema nos encontros de Lula com Seguro e Montenegro
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Lei da nacionalidade é "assunto delicado" que será tema nos encontros de Lula com Seguro e Montenegro

Presidente do Brasil visita Portugal no próximo dia 21.
DN/Lusa
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A nova lei da nacionalidade portuguesa será tema tratado como “assunto delicado” e de “interesse” pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, com o seu homólogo português, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na visita a Portugal.

A declaração é do secretário de Europa e América do Norte do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Roberto Abdalla, questionado esta segunda-feira (13) pela Lusa em conferência à imprensa, em Brasília, sobre temas na agenda da visita de Lula da Silva a Portugal, no próximo dia 21. 

A Assembleia da República aprovou, no passado dia 01 de abril, um novo decreto de revisão da Lei da Nacionalidade e de um novo diploma de alteração ao Código Penal, diplomas reapreciados pelo parlamento depois de as primeiras versões terem tido normas chumbadas pelo Tribunal Constitucional.

O Partido Socialista disse que ainda vai avaliar se pedirá ao Tribunal Constitucional a fiscalização das alterações ao Código Penal que preveem como pena acessória a perda da nacionalidade, uma decisão independente daquela que for tomada pelo Presidente da República, António José Seguro, a quem cabe promulgar a lei.

Lei da nacionalidade é "assunto delicado" que será tema nos encontros de Lula com Seguro e Montenegro
Lei da Nacionalidade. Governo diz que texto é “robusto” e não condiciona decisão presidencial
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