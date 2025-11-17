Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cascais é o quinto município mais populoso de Portugal.
Cascais é o quinto município mais populoso de Portugal.FOTO: Orlando Almeida / Global Imagens
Política

Junta de Freguesia de Cascais lança petição para rever licenciamento zero

Ideia surgiu ainda durante a campanha eleitoral. Intenção não é "dificultar, nem burocratizar” a abertura de estabelecimentos, mas sim combater a descaracterização” do centro histórico da vila.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Local
Política
Cascais
poder local
edição impressa
centro histórico

