Maria Inês Silva
Maria Inês SilvaLeonardo Negrão
Política

Jovens do PS imunes aos “discursos fáceis” da extrema-direita

Quatro jovens delegados do Congresso do PS não escondem a forma como os partidos tradicionais estão “fechados”, mas continuam a preferir a democracia aos “discursos aliciantes” de outras
Vítor Moita Cordeiro
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