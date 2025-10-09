José Luís Carneiro mantém metas: "Ganhar Lisboa e Porto é objetivo político fundamental"

José Luís Carneiro estabeleceu, em agosto, que ganhar Lisboa, Porto, Braga e Coimbra seriam metas para as Autárquicas'2025 e mantém a ideia de que ter os bastiões na capital e no Douro são fulcrais para a trajetória governativa do PS. "Ganhar o Porto e ganhar Lisboa é um objetivo político fundamental", vincou o secretário-geral socialista esta quinta-feira em campanha pela cidade do Porto junto a Manuel Pizarro.Para a autarquia local, Carneiro sente "um amplo movimento da sociedade civil que votará no PS" e enfatizou que ter Pizarro na Câmara garantiria "liderar o Noroeste peninsular" e afirmar o concelho a nível "global." Atacou Pedro Duarte, apoiado por PSD, CDS-PP e IL, que caraterizou de "propostas acanhadas."Carneiro andará pela Maia e terminará o dia em Braga, em apoio a António Braga, candidato socialista em coligação com o PAN. Esperam-se reações ao Orçamento de Estado de 2026. .Pedro Nuno Santos diz que eleitorado de esquerda "não iria perdoar ao PCP" se Carlos Moedas for reeleito.Líder do PS estabelece metas: “Queremos ganhar Lisboa, Porto, Coimbra e Braga"\n