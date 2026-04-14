José Luís Carneiro manifesta a PR “vontade inquebrantável" de pôr interesse do país acima do partido

O líder socialista, José Luís Carneiro, acusou esta terça-feira, 14 de abril, o Governo de estar “sem rumo” e de não ouvir o PS, mas assegurou ao Presidente da República a “vontade inquebrantável de colocar o interesse do país acima dos interesses partidários”.“O Governo, infelizmente, teima em não ouvir o Partido Socialista, mas não poderíamos deixar de transmitir ao senhor Presidente da República a nossa vontade inquebrantável de colocar o interesse do país acima dos interesses partidários e de servir as portuguesas e os portugueses”, afirmou o secretário-geral do PS depois de uma audiência, a seu pedido, com o António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa.Na perspetiva de José Luís Carneiro, a reunião com o Presidente da República foi “muito construtiva”.“O quadro da vida internacional é um quadro complexo e muito exigente no plano geopolítico e no plano geoestratégico. É também muito exigente do ponto de vista económico e olhamos para o Governo do país como um Governo sem rumo, em que verdadeiramente cada ministério parece por vezes um Governo e, em alguns casos, até um certo desgoverno”, acusou.Depois de manifestar preocupação com esta situação, o líder socialista mostrou a disponibilidade do PS “para servir as portuguesas e os portugueses”.“Reiteramos, mais uma vez, a nossa disponibilidade para cooperarmos nas áreas vitais à vida nacional. Em primeiro lugar, as áreas da defesa e da segurança, as áreas da proteção civil e também os nossos contributos para o desenvolvimento económico e social”, disse.José Luís Carneiro foi hoje recebido por António José Seguro na sequência do 25.º Congresso Nacional do PS, numa audiência que durou cerca de uma hora e no qual esteve acompanhado pelo presidente do PS, Carlos César..PS acusa Governo de "insensibilidade e incompetência" em questões fundamentais.Carneiro concorda com Cavaco e diz que o "Governo não governa" e está a "cair para onde não deve"