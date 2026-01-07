Jorge Pinto garante que candidatura vai até ao fim

O candidato presidencial Jorge Pinto assegurou esta quarta-feira, 7 de janeiro, que a sua candidatura a Belém “vai até ao fim”, dada a falta de resposta da restante esquerda para um “pacto republicano” nestas eleições.“Vou até ao fim e se ontem não fui suficientemente claro, se ontem não fui suficientemente bem interpretado, deixem-me sê-lo agora. Vou até ao fim e vou até ao fim porque Portugal precisa de quem, como eu, se comprometa a defender a Constituição num ano em que ela está a ser seriamente ameaçada”, disse Jorge Pinto aos jornalistas à entrada de uma reunião na Ordem dos Advogados, Lisboa. A provar que a candidatura apoiada pelo Livre é para ir mesmo a votos está o facto de Rui Tavares entrar na campanha, ao lado de Jorge Pinto, já a partir de amanhã, 8 de janeiro. Garantindo, portanto, ser uma decisão definitiva afirmou que no debate desta terça-feira. entre todos os candidatos, mais não fez que repetir o apelo deixado às esquerdas no arranque da sua candidatura, "com todo o sentimento de responsabilidade que o momento histórico exige” - que ainda era possível “acertar um pacto republicano e fazer compromissos entre todos”.“Ontem, quando eu referia essa proposta de dia 1 de novembro, foi novamente não respondida pelas outras candidaturas. E, portanto, como disse desde então, não havendo essa resposta, é evidente que a minha candidatura vai até ao fim”, acrescentou."Não será por mim que António José Seguro não será Presidente da República", afirmou o candidato apoiado pelo Livre no único debate com os 11 candidatos às eleições presidenciais transmitido pela RTP. .Presidenciais: Marques Mendes acusa adversários de quererem “criar dificuldades ao Governo” e instabilidade.O dia dos candidatos. Ventura e Gouveia e Melo respondem a Cavaco sobre Sá Carneiro e atacam Marques Mendes