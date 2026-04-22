Líderes do Reagrupamento Nacional e do Chega estiveram juntos no Porto, num encontro dos Patriotas pela Europa.
Líderes do Reagrupamento Nacional e do Chega estiveram juntos no Porto, num encontro dos Patriotas pela Europa.José Coelho / Lusa
Política

Jordan Bardella antecipa trabalho em conjunto com André Ventura

Presidente dos Patriotas pela Europa, que lidera as sondagens para as presidenciais em França, vê líder do Chega como o futuro primeiro-ministro português.
Leonardo Ralha
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