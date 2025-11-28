Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Cotrim de Figueiredo é o candidato presidencial apoiado pela IL.
João Cotrim de Figueiredo é o candidato presidencial apoiado pela IL.FOTO: Gerardo Santos
Política

João Cotrim de Figueiredo: "Se fosse Presidente, faria ver à PGR que é essencial ser mais transparente. Não pode haver suspeições"

Se for eleito, o antigo líder liberal promete não ser um Presidente de “contrapoder”. Continua a defender que, se lhe chegasse às mãos, a lei laboral seria promulgada, mesmo que não concorde com tudo. Em entrevista ao DN, João Cotrim de Figueiredo, 64 anos, assume ainda que a União Europeia precisa de reformas e rejeita voltar com o Serviço Militar Obrigatório como solução para a escassez de efetivos.
Publicado a
Loading content, please wait...
Entrevista
Presidente da República
presidenciais
João Cotrim de Figueiredo
edição impressa
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt