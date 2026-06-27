Isabel Estrada Carvalhais entra para o Secretariado Nacional do PS

Isabel Estrada Carvalhais vai entrar para o Secretariado Nacional do PS, passando a integrar a direção liderada por José Luís Carneiro. A mudança será formalizada este domingo, 28 de junho, na reunião da Comissão Nacional do partido.A ex-eurodeputada e professora na Universidade do Minho substitui Pedro Coimbra, que deixa a direção depois de ter sido eleito presidente da Federação de Coimbra. Isabel Estrada Carvalhais, que era independente, filiou-se no Partido Socialista após a eleição de José Luís Carneiro para secretário-geral, tendo presidido à sua Comissão de Honra.A alteração no Secretariado Nacional é um dos pontos em destaque na Comissão Nacional do PS, que se reúne este domingo. Em cima da mesa estarão também 50 moções setoriais que tinham sido levadas ao congresso do partido, em Viseu, mas que ficaram por discutir na altura por falta de tempo..Federações do PS: três nomes próximos de Carneiro ganham em Coimbra, Bragança e Braga