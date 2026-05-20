Instituto de Estudos Políticos da Católica recebe primeira edição do Prémio FLAD Rui Machete

O Instituto de Estudos Políticos (IEP) da Universidade Católica Portuguesa foi distinguido com a primeira edição do Prémio FLAD Rui Machete, uma distinção criada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) para reconhecer personalidades ou instituições com contributos relevantes para o fortalecimento das relações transatlânticas.O prémio, atribuído de dois em dois anos e com um valor monetário de 100 mil euros, foi instituído em 2024 por iniciativa do então presidente da FLAD, Nuno Morais Sarmento, como homenagem a Rui Machete, que liderou a fundação entre 1988 e 2010.A decisão do júri para a atribuição desta primeira edição do prémio ao IEP da Católica foi tomada por unanimidade, segundo a FLAD. O júri, presidido por José Manuel Durão Barroso, é composto por: Cristina Fonseca, Estela Barbot, José Arantes, José Maria Ivo, Luís Amado, Maria João Avillez, Mariana Van Zeller e Vítor Cruz. Pelo facto de ser também Presidente da FLAD, tendo esta relações com os potenciais candidatos, o antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, "não participou no processo de nomeação, nem na votação". Luís Amado, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros (2006-2011) e porta-voz do júri, sublinhou em comunicado que a escolha pretende reconhecer “o trabalho académico e institucional desenvolvido pelo IEP em prol das relações transatlânticas”.“Ao longo das últimas três décadas, o IEP desenvolveu um intenso programa de atividades que muito contribuiu para o fortalecimento das relações bilaterais entre Portugal e os EUA”, justifica Luís Amado, destacando ainda que o instituto “contribuiu para o reforço da cooperação entre os dois países, através do conhecimento, do estudo e divulgação das respetivas realidades, académica, científica, cultural e educativa”.O júri considerou também o atual contexto geopolítico internacional “de particular sensibilidade para o futuro da Aliança Atlântica e das relações entre os Estados Unidos e a Europa, valorizando o trabalho do IEP neste particular domínio”, acrescentou Luís Amado.Fundado em 1997 por João Carlos Espada, antigo consultor político dos Presidentes Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva, o Instituto de Estudos Políticos da Católica tem desenvolvido trabalho nas áreas da teoria política, relações internacionais, democracia, geopolítica, estratégia e estudos europeus, mantendo uma forte orientação transatlântica.Atualmente dirigido por Mónica Dias, o IEP organiza iniciativas como o Fórum Político do Estoril, que vai já na 33.ª edição, conferências atlânticas, programas de intercâmbio académico e projetos ligados à defesa da democracia e à cooperação internacional. O centro de investigação do instituto recebeu em 2025 a classificação de “Muito Bom” pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.