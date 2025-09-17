Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Parlamento debate esta quarta-feira, 16 de setembro, a proposta do PS para constituir uma comissão técnica independente para debater os incêndios. Em agosto, o Chega já tinha avançado, a título potestativo, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os "negócios" em torno dos incêndios.Foto: Leonardo Negrão
Incêndios dividem AR entre especialistas e “espetáculo político” da CPI

Parlamento discute esta quarta-feira a criação de uma comissão técnica independente sobre os incêndios, proposta pelo PS, que deverá decorrer em simultâneo com a CPI que o Chega avançou em agosto.
Vítor Moita Cordeiro
