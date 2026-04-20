Em Barcelona, onde participou na cimeira progressista que juntou vários líderes da esquerda mundial, Lula da Silva elogiou o processo de regularização extraordinária de imigrantes que foi iniciado pelo governo socialista de Pedro Sánchez em Espanha
Em Barcelona, onde participou na cimeira progressista que juntou vários líderes da esquerda mundial, Lula da Silva elogiou o processo de regularização extraordinária de imigrantes que foi iniciado pelo governo socialista de Pedro Sánchez em EspanhaEPA/ANDREU DALMAU
Política

Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro

Presidente do Brasil fica poucas horas em Portugal, após passar por Espanha e Alemanha. Mas poderá manifestar desagrado com a Lei da Nacionalidade nesta terça-feira.
Leonardo Ralha
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